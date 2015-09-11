Вибір редактора

14-08-2025 11:59
Чи просто перевірити якість води в річках навколо? Ми долучилися до Української Водної Експедиції 2025, щоби дізналися якість води малих річок Харкова і самі переконалися, що не так вже це і просто, але дуже захопливо! Запрошуємо в віртуальну подорож з нами, яка може підготувати вас до власної моніторингової експедиції.

У Харкові відбулася акція протесту проти закону 12414: 23 липня 2025 року

24-07-2025 16:22
23 липня 2025 року у Харкові відбулася мирних акція протесту проти закону 12414. Під час акції протесту мітингувальники, переважно молодь, пройшлися ходою центром Харкова. Загалом, за нашою оцінкою, в акції взяло участь понад 500 учасників. Поліція, яка забезпечувала громадський порядок на акції протесту, всіляко сприяла протестувальникам на антивладному мітингу у реалізації права на мирні зібрання.

Спати ніхто не буде. Як мешканці українських міст сприймають акустичний терор

29-06-2025 19:28
Фізичне та емоційне виснаження. Погіршення здоров’я та загострення хронічних хвороб. Прояви синдрому проєкції, коли в громі людина чує вибухи, а в гудінні сміттєвоза — політ дрона-вбивці. Мешканці Харкова, Києва, Кривого Рогу та Одеси розповідають, яка ситуація з обстрілами за останній рік склалася в їх районах, як вони стали реагувати на загрози і як сам терор позначився на їх здоров’ї. 

Звуковий терор як метод катування: роль OSINT-досліджень у виявленні воєнних злочинів та забезпеченні міжнародної відповідальності

17-06-2025 18:58
Звуковий (акустичний) терор – новий вид психологічного насильства, який застосовується агресорами з метою деморалізації цивільного населення. Згідно з Конвенцією проти катувань, будь- яке навмисне заподіяння тяжких фізичних чи психічних страждань суворо заборонено «при будь-яких обставинах».

Це дуже сумно: Як виглядає дитсадок, зруйнований через атаку російських дронів

16-06-2025 16:44
«Хочу дуже відновити центр, —  каже Анастасія. — Бо батьки запитують про це кожен день. Я би дуже хотіла повернути дітей кудись. Я би хотіла приміщення. Меблі потрібні в першу чергу. Іграшки потрібні». 

Гостра стресова реакція в собаки. Що робити?

12-06-2025 14:12
Реабілітація Моні має включати стабільний режим, поступове знайомство з новими людьми та відсутність подразників. Спокійні власники, лагідна поведінка, час і терпіння — це ті моменти, які повернуть їй відчуття безпеки.

    З 10 березня 2022 року ми документуємо воєнні злочини російської федерації. Ми робимо фото, відеозйомки, збираємо дані з відкритих джерел та інші докази в рамках кримінальних проваджень в співпраці з державними органами України. Ми моніторимо [...]

    Особливість Харківських безпекових форумів полягає в тому, що в програму включаються фундаментальні проблеми миру й війни, історії, самовизначення українського народу, діяльності громадянського активу тощо, які дотичні сфери національної безпеки. […] Table of Contents Toggle Сьомий [...]
    З лютого 2014 року, задовго до всіх інших, ми, громадська організація Інформаційний центр “Майдан Моніторинг” допомагаємо людям, організаціям та установам організовувати протидію спеціальним інформаційним операціям, абсолютна більшість з яких походила і походить з рф, для [...]
    Ми допомогаємо представникам територіальних громад Харківської області підготувати якісні плани (стратегії) відновлення і моніторити втілення планів (стратегій) і проєктів у життя. Основний фокус проєкту це ефективне реагування на ризики в сферах екологічної та інформаційно-комунікаційної безпеки. [...]

Під тінню атома. Документальний фільм.

10-11-2024 10:06
П’ятихатки – це зелене наукове містечко на півночі Харкова в 22 кілометрах від державного кордону України з росією. З 2022 року росія бомбила і регулярно продовжує бомбити цей район, в якому розташовані ядерні об’єкти. Як [...]

Блокпост Мала Рогань. Документальний фільм.

09-12-2023 15:17
Документальний фільм “Блокпост Мала Рогань” показує ігри в війну трьох хлопчиків: 9, 10 та 11 років. Діти живуть в Україні, у селі Мала Рогань Харківської області. Вони пережили місяць окупації села російською армією у лютому-березні [...]

ГРА. Як перетворити онлайн-хейт на корисну енергію

16-05-2025 09:45
Цей тренінг було створено як відповідь на виклики щодо деструктивних для ментального здоров’я обговорень та реагування на хибні загрози під час повномасштабної російсько-української війни, з якими стикаються організації, інституції та установи, що публічно спілкуються з [...]

ГРА. Кіберзлочинці і кіберохоронці та національна безпека

20-12-2024 16:11
Тренери ставлять за мету навчити учасників виявляти загрози в інформаційній та кібербезпеці, а також розробляти ефективні плани для мінімізації ризиків і попередження загроз. Це особливо актуально для установ, інституцій та організацій, які прагнуть захистити свої [...]

