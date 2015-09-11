Чи просто перевірити якість води в річках навколо? Ми долучилися до Української Водної Експедиції 2025, щоби дізналися якість води малих річок Харкова і самі переконалися, що не так вже це і просто, але дуже захопливо! Запрошуємо в віртуальну подорож з нами, яка може підготувати вас до власної моніторингової експедиції.

[…]