Вперше у П’ятихатках підлітки бачили Оскара і знімали кіно
У Харкові у п’яте простестували проти закону №12414. 26 липня 2025 (фото+відео)
Харків. Четвертий день протестів проти закону №12414. 25 липня 2025 року (фото+відео)
Харків. Третій день протестів проти закону №12414. 24 липня 2025 року
Акустичний терор
- Washington Post :: Russia bombs Ukraine almost every night. This is what it sounds like.
- «Він був неймовірним котом»: Як домашні улюбленці переносять акустичний терор
- Ігор Рущенко. Військовий акустичний терор як новий різновид міжнародного тероризму
- ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОНЯТЬ «ТЕРОР» ТА «АКУСТИЧНИЙ ТЕРОР»: АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ, ЩО ОПИСУЮТЬ ЗВУКОВІ ЗАСОБИ ТЕРОРУ У ВІЙНАХ
- Акустичний терор в контексті російсько-української війни: соціологічний вимір.
- Акустичний терор РФ
- Акустичний терор як метод катування: нормативно-правові виклики та практика притягнення до відповідальності
- Акустичний терор як складова російсько-української війни. Підсумок
- Акустичний терор. Як Росія намагається зломити дух спротиву українців
- Акустичний тероризм. Побічні наслідки в умовах війни.
- Вікторія Мілютіна. Шум скорочує життя більше ніж паління
- Залякати та деморалізувати. Як ворог використовує акустичний теорор проти харків’ян
- Звуковий терор як метод катування: роль OSINT-досліджень у виявленні воєнних злочинів та забезпеченні міжнародної відповідальності
- Курочка водяна, акустична екологія і відновлення України
- Міжнародні злочини Російської Федерації на території України: соціально-гуманітарні, кримінологічні та кримінально-правові аспекти
- Невидимий новий фронт: як звук стає зброєю війни
- Результати пілотного соціологічного дослідження «Звуки Війни» (вересень – жовтень 2023)
- Спати ніхто не буде: Як мешканці українських міст сприймають акустичний терор